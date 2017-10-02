Три новых уголовных дела завели на менеджера «Ленты» в Новосибирске

Три уголовных дела по статье 204 УК РФ (Коммерческий подкуп) возбуждены в отношении дивизионного менеджера сети гипермаркетов «Лента», сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, подозреваемый с июня по август 2017 года трижды получил от руководителя коммерческой компании незаконное вознаграждение (в 25 тыс. рублей, 64 тыс. рублей и 202 тыс. рублей) за заключение договоров на поставку молочной продукции в магазины сети.

Ранее сообщалось, что 25 сентября менеджер получил от руководителя коммерческого предприятия 427 тыс. рублей в качестве вознаграждения. За эти деньги менеджер также должен был помочь «заходу» определенной марки молочной продукции на полки «Ленты». По данному факту так же было возбуждено уголовное расследование. Таким образом, менеджер уже стал фигурантом четырех уголовных дел.