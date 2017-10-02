Эвакуация пассажиров ведется на вокзалах Нижнего Новгорода, Семенова и Бора

«Сейчас эвакуация ведется на станции “Моховые горы” (г. Бор), в Нижнем Новгороде и Семенове», — сказал собеседник агентства.

Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. Кроме того, сейчас эвакуированы пассажиры нижегородского аэропорта.