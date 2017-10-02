В Добрянке иномарка устроила массовую аварию, в которой пострадала женщина. Автомобиль Peugeot въехал в Daewoo matiz, тот от удара столкнулся с автобусом.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Советская в направлении улицы Тельмана двигался автомобиль Peugeot. За рулём находился 39-летний мужчина. По предварительным данным, напротив дома № 32 по улице Советская он нарушил правила дорожного движения и въехал в Daewoo matiz, который стоял на перекрёстке в ожидании зелёного сигнала светофора. Ударом Daewoo отбросило на впереди стоящий автобус ПАЗ. В результате ДТП водитель машины Daewoo matiz, 53-летняя женщина, получила травму головы. Пострадавшую отвезли в больницу.