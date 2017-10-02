В центре Воронежа семья из трёх человек отравилась угарным газом
Семья из трёх человек отравилась угарным газом в квартире на Красноармейской в ночь на понедельник, 2 октября.
Семья из трёх человек отравилась угарным газом в квартире на Красноармейской в ночь на понедельник, 2 октября.
Медики госпитализировали в областную больницу 61-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 30 лет и 61 года, сообщила
По данным спасателей, сообщение в дежурную службу поступило в 2:10. Выяснилось, что семья почувствовала себя плохо, пострадавшие вызвали «скорую». Представители аварийной газовой службы отключили газ по стояку в подъезде до выяснения обстоятельств. Без газа оставались пять квартир.
По результатам лабораторных анализов, информация об отравлении угарным газом подтвердилась. Об этом сообщили в управу района и «Управляющую компанию Ленинского района».
Спасатели напомнили, что отравление угарным газом сопровождается слезотечением, головокружением и головной болью. После этого чувствуется слабость, тошнота, сухой кашель, заторможенность сознания, появляются визуальные и слуховые галлюцинации.