В центре Воронежа семья из трёх человек отравилась угарным газом

Источник: РИА "Новости"

Медики госпитализировали в областную больницу 61-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 30 лет и 61 года, сообщила пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.

По данным спасателей, сообщение в дежурную службу поступило в 2:10. Выяснилось, что семья почувствовала себя плохо, пострадавшие вызвали «скорую». Представители аварийной газовой службы отключили газ по стояку в подъезде до выяснения обстоятельств. Без газа оставались пять квартир.

По результатам лабораторных анализов, информация об отравлении угарным газом подтвердилась. Об этом сообщили в управу района и «Управляющую компанию Ленинского района».