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14:36 (мск), источник: Newtimes.kz

Брат убитых в Алматы годовалых близнецов оказался в инфекционной больнице

У мальчика выявили сальмонеллёз. Ребёнок является носителем острого кишечного заболевания, передает телеканал «Алматы».

Источник: Newtimes.kz

Вероятно, малыш жил в неблагополучной санитарной среде и неправильно питался.

«Ребенок на стационарном лечении с 27 сентября. Лечение получает, диагноз носительство сальмонеллеза. В динамике состояние не хуже. Активнее, аппетит улучшился. Чувствует себя неплохо. Спит хорошо. В среднем будет 10 дней получать стационарное лечение, дальше по результатам бактериологических исследований будем думать о выписке», — сообщила заведующая отделением детской городской клинической инфекционной больницы Айнур Уалиева.

После курса лечения мальчика выпишут, и скорее всего Равиль окажется в детском доме. Дедушка, приезжавший из Узбекистана забрать тела убитых близнецов, со старшим внуком так и не встречался и с просьбой об опеке в Управление образования города не обращался.

Напомним, 3-летний мальчик был найден на улице в Алматы, где бродяжничал около трёх дней. Позднее появились подробности, озвученные ДВД Алматы.

Позже выяснилось, что он родной брат годовалых близнецов, в убийстве которых подозревают родителей — 29-летнего Эмиля Гильмутдинова и 34-летнюю Аллу Волченко.

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