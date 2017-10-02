Брат убитых в Алматы годовалых близнецов оказался в инфекционной больнице

Источник: Newtimes.kz

Вероятно, малыш жил в неблагополучной санитарной среде и неправильно питался.

«Ребенок на стационарном лечении с 27 сентября. Лечение получает, диагноз носительство сальмонеллеза. В динамике состояние не хуже. Активнее, аппетит улучшился. Чувствует себя неплохо. Спит хорошо. В среднем будет 10 дней получать стационарное лечение, дальше по результатам бактериологических исследований будем думать о выписке», — сообщила заведующая отделением детской городской клинической инфекционной больницы Айнур Уалиева.

После курса лечения мальчика выпишут, и скорее всего Равиль окажется в детском доме. Дедушка, приезжавший из Узбекистана забрать тела убитых близнецов, со старшим внуком так и не встречался и с просьбой об опеке в Управление образования города не обращался.

Напомним, 3-летний мальчик был найден на улице в Алматы, где бродяжничал около трёх дней. Позднее появились подробности, озвученные ДВД Алматы.