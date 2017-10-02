Экс-полицейский осужден за сокрытие гражданства США и превышение полномочий

«Суд приговорил его к штрафу в 10 тыс. рублей по статье 330.2 УК РФ “Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства” и к двум годам колонии общего режима по статье 286 УК РФ “Превышение должностных полномочий”. Его взяли под стражу в зале суда», — сказала Лебедева.
До сегодняшнего дня обвиняемый находился под подпиской о невыезде.
Полиция Петербурга проводила служебную проверку в отношении подполковника Сергея Кулакова в сентябре 2016 года. Как сообщил ТАСС тогда представитель главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, по российскому законодательству сотрудники органов внутренних дел подлежат увольнению в случае получения гражданства или подданства иностранного государства.