Экс-полицейский осужден за сокрытие гражданства США и превышение полномочий

Источник: AP 2017

«Суд приговорил его к штрафу в 10 тыс. рублей по статье 330.2 УК РФ “Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства” и к двум годам колонии общего режима по статье 286 УК РФ “Превышение должностных полномочий”. Его взяли под стражу в зале суда», — сказала Лебедева.

До сегодняшнего дня обвиняемый находился под подпиской о невыезде.

Основное наказание подсудимый получил не за сокрытие гражданства США, а за превышение полномочий. Работая оперативником 16-го отдела полиции, он склонил потерпевшую к участию в оперативном эксперименте, не имея на то законных оснований, женщину в результате привлекли к уголовной ответственности.

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Полиция Петербурга проводила служебную проверку в отношении подполковника Сергея Кулакова в сентябре 2016 года. Как сообщил ТАСС тогда представитель главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, по российскому законодательству сотрудники органов внутренних дел подлежат увольнению в случае получения гражданства или подданства иностранного государства.