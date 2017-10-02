В Воронеже пропал 62-летний пенсионер

Рост пенсионера — 165−170 см, телосложение среднее, на вид ему около 60 лет. У Анатолия Сбоева короткие темные волосы, есть залысина. В день исчезновения горожанин был в темной куртке, при себе у него были барсетка и сотовый телефон.