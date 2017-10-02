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16:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пропал 62-летний пенсионер

Волонтеры объявили о поиске 62-летнего воронежца Анатолия Сбоева в понедельник, 2 октября. Мужчина ушел из дома на улице Артамонова в 21:00 30 сентября, с тех пор о нем ничего не известно.

Источник: "Поиск пропавших детей Воронежской области"

Рост пенсионера — 165−170 см, телосложение среднее, на вид ему около 60 лет. У Анатолия Сбоева короткие темные волосы, есть залысина. В день исчезновения горожанин был в темной куртке, при себе у него были барсетка и сотовый телефон.

Всех, у кого есть данные о местонахождении мужчины, попросили позвонить по телефонам: 8 929 009 41 41 (волонтеры), 8 951 855 98 56 (родственники) или 02 (112).

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