В Воронеже пропал 62-летний пенсионер
Волонтеры объявили о поиске 62-летнего воронежца Анатолия Сбоева в понедельник, 2 октября. Мужчина ушел из дома на улице Артамонова в 21:00 30 сентября, с тех пор о нем ничего не известно.
Волонтеры объявили о поиске 62-летнего воронежца Анатолия Сбоева в понедельник, 2 октября. Мужчина ушел из дома на улице Артамонова в 21:00 30 сентября, с тех пор о нем ничего не известно.
Рост пенсионера — 165−170 см, телосложение среднее, на вид ему около 60 лет. У Анатолия Сбоева короткие темные волосы, есть залысина. В день исчезновения горожанин был в темной куртке, при себе у него были барсетка и сотовый телефон.
Всех, у кого есть данные о местонахождении мужчины, попросили позвонить по телефонам: 8 929 009 41 41 (волонтеры), 8 951 855 98 56 (родственники) или 02 (112).