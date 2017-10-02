В фитнес-клубе «Зебра» на юго-востоке Москвы произошел пожар
В Москве произошел пожар по адресу: Волгоградский проспект, дом 1, строение 2, сообщается на сайте столичного главка МЧС. По этому адресу находится
В Москве произошел пожар по адресу: Волгоградский проспект, дом 1, строение 2, сообщается на сайте столичного главка МЧС. По этому адресу находится
В МЧС уточнили, что пожар произошел на первом этаже трехэтажного здания.
«Загорание происходит на первом этаже
Собеседник агентства уточнил, что из здания спасены пять человек. Он добавил, что на третьем этаже остаются люди. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.