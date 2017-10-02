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15:28 (мск), источник: РБК

В фитнес-клубе «Зебра» на юго-востоке Москвы произошел пожар

В Москве произошел пожар по адресу: Волгоградский проспект, дом 1, строение 2, сообщается на сайте столичного главка МЧС. По этому адресу находится фитнес-клуб «Зебра».

Источник: Reuters

В МЧС уточнили, что пожар произошел на первом этаже трехэтажного здания.

«Загорание происходит на первом этаже фитнес-клуба “Зебра” по адресу: Волгоградский проспект, дом 1. Из здания валит густой черный дым», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что из здания спасены пять человек. Он добавил, что на третьем этаже остаются люди. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

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