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15:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Судить Сиволапа будут прилюдно

С 9 октября.

Источник: УралИнформБюро

Разбирательство по делу екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа будет проводиться в открытом режиме. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Такое решение было принято 2 октября на предварительном слушании по делу. Рассмотрение дела по существу стартует 9 октября.

Виталий Сиволап обвиняется в посягательстве на жизнь судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредитов. По данным следствия, за бизнесменом числятся долги в 4,5 миллиона. По кредитам бизнесмен не платил уже 6 лет. 5 октября 2016 года к его дому пришел судебный пристав, который начал описывать машину подсудимого. В это время Сиволап скинул ему на голову бутылку из-под виски. Пострадавшего доставили в больницу в коме. В марте 2017 года он скончался. Бизнесмену грозит пожизненное заключение.

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