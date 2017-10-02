Судить Сиволапа будут прилюдно
С 9 октября.
С 9 октября.
Разбирательство по делу екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа будет проводиться в открытом режиме. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Виталий Сиволап обвиняется в посягательстве на жизнь судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредитов. По данным следствия, за бизнесменом числятся долги в 4,5 миллиона. По кредитам бизнесмен не платил уже 6 лет. 5 октября 2016 года к его дому пришел судебный пристав, который начал описывать машину подсудимого. В это время Сиволап скинул ему на голову бутылку