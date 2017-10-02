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15:46 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области незаконно выдавали справки об инвалидности

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих работников «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Минтруда России, которые обвиняются в незаконной выдаче справок об инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По предварительным данным, должностные лица регулярно выдавали справки об установлении инвалидности за денежное вознаграждение. Коррупционная схема использовалась с 2010 по 2017 год. В результате незаконных действий справки об инвалидности получили как жители Ростовской области, так и других регионов.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками ФСБ устанавливают лиц, которые могли быть причастны к передаче взяток и незаконном получении справок об инвалидности. Всех, кто имеет какое-либо отношения к преступлениям, призывают сообщить об этом. Это позволит избежать уголовной ответственности.

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