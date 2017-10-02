В Ростовской области незаконно выдавали справки об инвалидности
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих работников «Главного бюро
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих работников «Главного бюро
По предварительным данным, должностные лица регулярно выдавали справки об установлении инвалидности за денежное вознаграждение. Коррупционная схема использовалась с 2010 по 2017 год. В результате незаконных действий справки об инвалидности получили как жители Ростовской области, так и других регионов.
В настоящее время следователи совместно с сотрудниками ФСБ устанавливают лиц, которые могли быть причастны к передаче взяток и незаконном получении справок об инвалидности. Всех, кто имеет