В Ростовской области незаконно выдавали справки об инвалидности

По предварительным данным, должностные лица регулярно выдавали справки об установлении инвалидности за денежное вознаграждение. Коррупционная схема использовалась с 2010 по 2017 год. В результате незаконных действий справки об инвалидности получили как жители Ростовской области, так и других регионов.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками ФСБ устанавливают лиц, которые могли быть причастны к передаче взяток и незаконном получении справок об инвалидности. Всех, кто имеет какое-либо отношения к преступлениям, призывают сообщить об этом. Это позволит избежать уголовной ответственности.