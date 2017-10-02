СК объявило в розыск мужчину, пропавшего после поездки в Волгоград

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, о местонахождении мужчины ничего не известно с 28 августа текущего года. По данным следствия, в этот день около 16.00 он выехал из города Суровикино в Волгоград на служебном автомобиле. С тех пор его никто не видел, а машина с ключами внутри замка зажигания 2 сентября была обнаружена на автостоянке на улице Козловской в Волгограде.