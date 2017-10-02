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16:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

СК объявило в розыск мужчину, пропавшего после поездки в Волгоград

Следственные органы просят волгоградцев помочь в розыске безвестно пропавшего жителя Суровикинского района, 40-летнего Станислава Соколова.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, о местонахождении мужчины ничего не известно с 28 августа текущего года. По данным следствия, в этот день около 16.00 он выехал из города Суровикино в Волгоград на служебном автомобиле. С тех пор его никто не видел, а машина с ключами внутри замка зажигания 2 сентября была обнаружена на автостоянке на улице Козловской в Волгограде.

У мужчины есть особая примета: на левой части груди сверху татуировка в виде квадрата с надписью на религиозную тему.

Всех, у кого есть информация о местонахождении разыскиваемого или о его последнем месте пребывания просят сообщить ее по телефону 02 или 8 (84473) 9−33−55.

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