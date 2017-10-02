Звонки о «минировании» зданий в Москве поступают в том числе с американских номеров

«В числе телефонных номеров, которые удалось зафиксировать при получении сообщений об угрозах взрывов в Москве, фигурируют номера, зарегистрированные в США», — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о «минировании» школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было «заминировано» около 1,3 тыс. объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.