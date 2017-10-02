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15:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми пропал 35-летний мужчина

Он ушёл из дома в Мотовилихинском районе 27 сентября, с тех пор его никто не видел.

В Перми пропал 35-летний Андрей Тудвасев. 27 сентября он ушёл из дома и с тех пор его никто не видел.

Как рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» брат пропавшего Антон Тудвасев, Андрей вышел из дома по улице Ивановская, 13 вечером. Сначала он встретился с другом, зашёл к нему в гости, а от него отправился домой к гражданской жене и ребёнку. Однако до дома он так и не дошёл. В 20.30 отправил жене СМС с текстом «Прощай».

«Сейчас мы ищем его в микрорайоне Голованово. На поиски брата вышли друзья, знакомые, однокурсники. Надеемся его найти», — рассказал Антон.

Координатор поискового отряда «Поиск детей Пермь и Пермский край» Елена Лифарь говорит, что волонтёры проверили больницы и морги. Андрея не нашли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Приметы пропавшего: волосы тёмные, глаза карие, рост примерно 170 сантиметров, под глазом шрам. В день исчезновения на нём была тёмная куртка, бела олимпийка, спортивные штаны с белой полоской, чёрно-белые кроссовки Nike.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Андрея, просьба сообщить по телефону 8−952−64−54−700, либо в полицию 02 (с сотового 102).

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