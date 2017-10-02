В Татарстане полицейские изъяли более тонны нелегального табака для кальяна

По подозрению в приобретении, хранении и реализации немаркированных табачных изделий задержали двух местных жителей.

— Установлено, что с июня по август текущего года подозреваемые организовали канал поставки в Татарстан немаркированного кальянного табака различных зарубежных производителей с целью последующей реализации, — добавили в ведомстве.