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16:21 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане полицейские изъяли более тонны нелегального табака для кальяна

В казанском магазине на улице Четаева и в зеленодольском гараже родственников хозяина магазина полицейские изъяли 1243 кг немаркированной табачной продукции, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По подозрению в приобретении, хранении и реализации немаркированных табачных изделий задержали двух местных жителей.

 — Установлено, что с июня по август текущего года подозреваемые организовали канал поставки в Татарстан немаркированного кальянного табака различных зарубежных производителей с целью последующей реализации, — добавили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы до шести лет.

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