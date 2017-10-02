В Самарской области задержали банду похитителей нефти

Об этом прознали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и пресекли незаконную деятельность. При поддержке бойцов СОБР они устроили ночью засаду и поймали похитителей нефти «на горячем». Так, стражи порядка задержали четверых мужчин в момент перекачивания топлива из нефтепровода в цистерну. Еще один подозреваемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан вместе с предполагаемым организатором группы.