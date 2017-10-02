В Самарской области задержали банду похитителей нефти
В Хворостянском районе из трубопровода повадились воровать нефть. Неизвестные сделали врезку и едва ли не каждую ночь приезжали на грузовом автомобиле с
В Хворостянском районе из трубопровода повадились воровать нефть. Неизвестные сделали врезку и едва ли не каждую ночь приезжали на грузовом автомобиле с
Об этом прознали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и пресекли незаконную деятельность. При поддержке бойцов СОБР они устроили ночью засаду и поймали похитителей нефти «на горячем». Так, стражи порядка задержали четверых мужчин в момент перекачивания топлива из нефтепровода в цистерну. Еще один подозреваемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан вместе с предполагаемым организатором группы.
Правоохранители установили, что подозреваемыми являются четверо жителей Кинельского района 1987, 1986, 1979 и 1986 годов рождения, житель Безенчукского района 1987 года рождения и житель Самары 1979 года рождения. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время, как сообщает