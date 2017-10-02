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18:15 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области задержали банду похитителей нефти

В Хворостянском районе из трубопровода повадились воровать нефть. Неизвестные сделали врезку и едва ли не каждую ночь приезжали на грузовом автомобиле с полуприцепом-цистерной, которую наполняли топливом для дальнейшей его продажи.

Об этом прознали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и пресекли незаконную деятельность. При поддержке бойцов СОБР они устроили ночью засаду и поймали похитителей нефти «на горячем». Так, стражи порядка задержали четверых мужчин в момент перекачивания топлива из нефтепровода в цистерну. Еще один подозреваемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан вместе с предполагаемым организатором группы.

Правоохранители установили, что подозреваемыми являются четверо жителей Кинельского района 1987, 1986, 1979 и 1986 годов рождения, житель Безенчукского района 1987 года рождения и житель Самары 1979 года рождения. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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