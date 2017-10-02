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16:09 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Эвакуация из корпуса Мининского университета ведется в Нижнем Новгороде

Студенты и преподаватели первого корпуса Мининского университета эвакуированы на пл. Минина в Нижнем Новгороде. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил директор центра информационной политики университета Ильдар Нуриев 2 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, эвакуация ведется только в главном (первом) корпусе университета. Остальные корпуса пока не эвакуировались. Он затруднился сообщить, поступало ли в университет сообщение о минировании.

К настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли. Кроме того, эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора.

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