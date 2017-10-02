Эвакуация из корпуса Мининского университета ведется в Нижнем Новгороде

По его словам, эвакуация ведется только в главном (первом) корпусе университета. Остальные корпуса пока не эвакуировались. Он затруднился сообщить, поступало ли в университет сообщение о минировании.

К настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли. Кроме того, эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора.