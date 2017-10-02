В Армавире почтальон избила до смерти 91-летнюю пенсионерку за отказ занять 3 тыс. рублей

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, 50-летняя женщина, которая работала почтальоном, 20 мая пришла к знакомой 91-летней пенсионерке, живущей в доме на улице Маркова, чтобы попросить в долг 3 тыс. рублей, на что получила отказ. Между женщинами произошел конфликт, во время которого почтальон толкнула хозяйку квартиры, и та упала на пол, после чего женщина не менее шести раз ударила пенсионерку ногами. Затем взяла на балконе камень и четыре раза ударила пожилую женщину по голове.

После этого почтальон сняла трубку с домашнего телефона, сняла с шеи пострадавшей золотую цепь стоимостью 2,7 тыс. рублей и ушла, закрыв дверь на ключ. Через два дня соседи обеспокоились тем, что пенсионерка не выходит на связь, и вызвали полицию.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь и нашли пенсионерку. Ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, но 30 мая женщина скончалась в больнице.

Против 50-летней женщины было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).