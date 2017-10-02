Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Ядерный "крах" без РФ: уран США устроил "злую шутку" Украине -СМИ
Пентагон пугает РФ с помощью «Кабанчиков»
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГИЛ о США в Сирии: обещали защиту
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона рассказала о его состоянии – СМИ
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
16:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В нижнедевицком поселке выявили бешенство у бродячей кошки

Карантин по бешенству ввели на подворье жителей поселка Нижнедевицк Нижнедевицкого района в понедельник, 2 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной станции по борьбе с болезнями животных.

Источник: РИА "Воронеж"

Бешенство обнаружили у бродячей кошки. Животное забежало во двор местных жителей Зезюковых в среду, 27 сентября. Хозяйка дома начала прогонять кошку. Животное укусило ее за ноги. Затем укусила подошедшего на помощь хозяина. Супруги прикрыли кошку деревянной коробкой и обратились в районную больницу. О случившемся также сообщили ветеринарному врачу.

— Животное умерло в пятницу, 29 сентября. Тело отправили на исследование в областную ветлабораторию. Получили заключение, что кошка болела бешенством. На подворье провели дезинфекцию. Восприимчивых к бешенству животных нет. Ветеринары провели профилактическую вакцинацию животных на подворьях сельчан, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» заместитель руководителя районной станции по борьбе с болезнями животных Ксения Соболева.

Карантин ввели до 2 декабря 2017 года.

Контекст

Это не первый случай бешенства в районе в 2017 году. Бешенство лисицы зафиксировали в селе Вязноватовка Нижнедевицкого района в среду, 20 сентября. Житель села увидел лисицу в курятнике. Сельчанин ударил ее тяпкой. Затем мужчина обратился к ветспециалистам. Они направили тело животного в областную ветлабораторию. Заключение подтвердило, что животное болело бешенством.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Глава администрации Грибановского района досрочно сложил полномочия
Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе
Еврокомиссия прокомментировала референдум в Каталонии
На границе с Украиной убит российский пограничник
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь