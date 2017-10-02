В нижнедевицком поселке выявили бешенство у бродячей кошки

Источник: РИА "Воронеж"

Бешенство обнаружили у бродячей кошки. Животное забежало во двор местных жителей Зезюковых в среду, 27 сентября. Хозяйка дома начала прогонять кошку. Животное укусило ее за ноги. Затем укусила подошедшего на помощь хозяина. Супруги прикрыли кошку деревянной коробкой и обратились в районную больницу. О случившемся также сообщили ветеринарному врачу.

— Животное умерло в пятницу, 29 сентября. Тело отправили на исследование в областную ветлабораторию. Получили заключение, что кошка болела бешенством. На подворье провели дезинфекцию. Восприимчивых к бешенству животных нет. Ветеринары провели профилактическую вакцинацию животных на подворьях сельчан, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» заместитель руководителя районной станции по борьбе с болезнями животных Ксения Соболева.

Карантин ввели до 2 декабря 2017 года.

Контекст