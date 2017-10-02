В номере стрелка в Лас-Вегасе нашли восемь единиц оружия
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. В гостиничном номере в
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. В гостиничном номере в
По словам полицейского, который выступил в эфире CNN, пока он не может дать точную оценку того, что было обнаружено в двухкомнатном номере, откуда велась стрельба. При этом, он подтвердил данные СМИ о том, что на месте было обнаружено не меньше восьми единиц огнестрельного оружия.
Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в
Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.