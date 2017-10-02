В номере стрелка в Лас-Вегасе нашли восемь единиц оружия

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По словам полицейского, который выступил в эфире CNN, пока он не может дать точную оценку того, что было обнаружено в двухкомнатном номере, откуда велась стрельба. При этом, он подтвердил данные СМИ о том, что на месте было обнаружено не меньше восьми единиц огнестрельного оружия.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 200 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями. Его спутница Мэри Лу Дэнли объявлена в розыск.