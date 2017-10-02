В Березниках в торговом центре подросток потерял сознание

В выходные в Березниках едва не погиб подросток.

Происшествие случилось около полудня 1 октября. В торговом центре «ЦУМ» потерял сознание 14-летний школьник. По словам очевидцев, медики прибывшей на место скорой помощи делали ребёнку массаж сердца.

«Сердце заработало. Через четыре минуты опять остановилось. Опять массаж и дифибрилятором на второй раз, опять задышал парень. Погрузили на носилки с искусственной вентиляцией легких и увезли на “скорой”», — рассказывают очевидцы в социальных сетях.

По имеющимся данным, ребёнка доставили в реанимацию. Очевидцы утверждают, что в момент происшествия у ребёнка в руках был газовый балончик, который медики забрали с собой.