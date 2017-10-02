В Березниках в торговом центре подросток потерял сознание
Врачи скорой помощи около получаса реанимировали школьника.
Врачи скорой помощи около получаса реанимировали школьника.
В выходные в Березниках едва не погиб подросток.
Происшествие случилось около полудня 1 октября. В торговом центре «ЦУМ» потерял сознание 14-летний школьник. По словам очевидцев, медики прибывшей на место скорой помощи делали ребёнку массаж сердца.
«Сердце заработало. Через четыре минуты опять остановилось. Опять массаж и дифибрилятором на второй раз, опять задышал парень. Погрузили на носилки с искусственной вентиляцией легких и увезли на “скорой”», — рассказывают очевидцы в социальных сетях.
По имеющимся данным, ребёнка доставили в реанимацию. Очевидцы утверждают, что в момент происшествия у ребёнка в руках был газовый балончик, который медики забрали с собой.
В ГУ МВД по Пермскому краю факт происшествия подтвердили. Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств произошедшего.