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15:54 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках в торговом центре подросток потерял сознание

Врачи скорой помощи около получаса реанимировали школьника.

В выходные в Березниках едва не погиб подросток.

Происшествие случилось около полудня 1 октября. В торговом центре «ЦУМ» потерял сознание 14-летний школьник. По словам очевидцев, медики прибывшей на место скорой помощи делали ребёнку массаж сердца.

«Сердце заработало. Через четыре минуты опять остановилось. Опять массаж и дифибрилятором на второй раз, опять задышал парень. Погрузили на носилки с искусственной вентиляцией легких и увезли на “скорой”», — рассказывают очевидцы в социальных сетях.

По имеющимся данным, ребёнка доставили в реанимацию. Очевидцы утверждают, что в момент происшествия у ребёнка в руках был газовый балончик, который медики забрали с собой.

В ГУ МВД по Пермскому краю факт происшествия подтвердили. Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств произошедшего.

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