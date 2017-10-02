Приставы выдворили из Калининградской области восемь нелегальных мигрантов
Судебные приставы выдворили за пределы РФ восемь нелегальных мигрантов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Судебные приставы выдворили за пределы РФ восемь нелегальных мигрантов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Граждане Таджикистана пребывали в России с нарушением миграционного законодательства. Они получали временное разрешение на работу, но не вернулись на родину после истечения срока действия документов. Суды не установили уважительных причин, которые бы препятствовали их выезду за пределы страны и признали их виновными по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ.
Восьмерых иностранцев доставили внутренним рейсом из Калининграда в Москву, где передали представителям погранслужбы ФСБ. Из столицы мигрантов направили в Душанбе. При этом нарушителям запретили возвращаться в Россию в течение пяти лет.
В службе судебных приставов добавили, что в центре временного содержания иностранцев в Гвардейске сейчас находятся 52 мигранта из Франции, Армении, Эстонии, Украины, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Литвы. Специалисты готовят документы об их принудительном выдворении за пределы страны. Всего с начала 2017 года представители управления ФССП вернули на родину 425 граждан.