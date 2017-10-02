Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Ядерный "крах" без РФ: уран США устроил "злую шутку" Украине -СМИ
Пентагон пугает РФ с помощью «Кабанчиков»
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГИЛ о США в Сирии: Нам обещали защиту
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона рассказала о его состоянии – СМИ
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
16:28 (мск), источник: Калининград.Ru

Приставы выдворили из Калининградской области восемь нелегальных мигрантов

Судебные приставы выдворили за пределы РФ восемь нелегальных мигрантов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Источник: Калининград.Ru

Граждане Таджикистана пребывали в России с нарушением миграционного законодательства. Они получали временное разрешение на работу, но не вернулись на родину после истечения срока действия документов. Суды не установили уважительных причин, которые бы препятствовали их выезду за пределы страны и признали их виновными по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ.

Восьмерых иностранцев доставили внутренним рейсом из Калининграда в Москву, где передали представителям погранслужбы ФСБ. Из столицы мигрантов направили в Душанбе. При этом нарушителям запретили возвращаться в Россию в течение пяти лет.

В службе судебных приставов добавили, что в центре временного содержания иностранцев в Гвардейске сейчас находятся 52 мигранта из Франции, Армении, Эстонии, Украины, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Литвы. Специалисты готовят документы об их принудительном выдворении за пределы страны. Всего с начала 2017 года представители управления ФССП вернули на родину 425 граждан.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Под звуки Имперского марша»: как прошла инаугурация Антона Алиханова
Heineken выставил на голландский аукцион бывший завод в Калининграде
Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе
Еврокомиссия прокомментировала референдум в Каталонии
На границе с Украиной убит российский пограничник
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь