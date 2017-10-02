Приставы выдворили из Калининградской области восемь нелегальных мигрантов

Источник: Калининград.Ru

Граждане Таджикистана пребывали в России с нарушением миграционного законодательства. Они получали временное разрешение на работу, но не вернулись на родину после истечения срока действия документов. Суды не установили уважительных причин, которые бы препятствовали их выезду за пределы страны и признали их виновными по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ.

Восьмерых иностранцев доставили внутренним рейсом из Калининграда в Москву, где передали представителям погранслужбы ФСБ. Из столицы мигрантов направили в Душанбе. При этом нарушителям запретили возвращаться в Россию в течение пяти лет.