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16:21 (мск), источник: Интерфакс

Стрельба в Лас-Вегасе оказалась самой кровопролитной в современной истории США

В штате Невада, где 50 посетителей музыкального фестиваля погибли и около 200 были ранены, действуют наименее строгие законы, связанные с владением оружием.

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14
фотографий
14
фотографий

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Стрельба по посетителям музыкального кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 50 человек и еще около 200 были ранены, стала самой кровопролитной в современной истории США, отмечает агентство Associated Press.

По словам шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, мужчина, который открыл стрельбу с 32-го этажа отеля находящегося через дорогу комплекса Мандалай-Бэй, был уничтожен в своем номере. Спецподразделению полиции пришлось использовать взрывчатые вещества, чтобы проникнуть в его комнату.

Личность стрелка установлена — это 64-летний местный житель Стивен Паддок, однако мотивы его действий неизвестны.

Полиция полагает, что стрелявший действовал в одиночку, но разыскивает его предполагаемую соседку по номеру — 62-летнюю Мэрилу Дэнли.

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Как отмечают очевидцы, стрельба на кантри-фестивале, который должен был проходить три дня и билеты на который были полностью раскуплены, началась во время выступления певца Джейсона Олдина. Музыкант прервал песню, а зрители притихли, не понимая, что произошло. Некоторые из них видели вспышки и слышали звуки, напоминающие фейерверк. В это время стрельба остановилась, но вскоре началась вновь.

Тысячи посетителей фестиваля в панике пытались убежать, так как спрятаться на открытом пространстве можно было только за торговыми киосками и машинами.

Полиция перекрыла обычно оживленный бульвар Лас-Вегас, его заполонили машины скорой помощи и правоохранительных органов. Раненых на «скорых» и обычных машинах отвозили в местную больницу.

В числе пострадавших оказались четверо полицейских: двое из них в этот день не работали и пришли на фестиваль как обычные зрители, а двое были ранены при исполнении своих обязанностей (один из этих полицейских находится в критическом состоянии).

После стрельбы на фестивале аэропорт Лас-Вегаса приостановил работу.

В штате Невада, где расположен Лас-Вегас, действуют самые мягкие в США законы, связанные с владением огнестрельным оружием. Местные жители не обязаны регистрироваться как владельцы такого оружия и имеют право носить его при себе. Они также могут продавать оружие в частном порядке. Пресса отмечает, что президент США Дональд Трамп никогда не выступал за ужесточение законов, касающихся ношения оружия, считая, что «лучший способ бороться с плохим парнем с оружием — это дать оружие большему числу хороших парней».

Мои самые теплые соболезнования и сочувствие жертвам и родным пострадавших в результате ужасной стрельбы в Лас-Вегасе. Храни вас Господь.
Дональд Трамп

Музыкант Джейсона Олдина, во время выступления которого произошла атака, написал в инстаграме, что он и его группа в порядке. «Я хочу, чтобы все знали, что мои мысли и молитвы с теми, кто пострадал сегодня. Мне больно, что это случилось с теми, кто просто пришел насладиться тем, что должно было оказаться веселым вечером».

Ранее самым кровопролитным нападением во время массового мероприятия была стрельба в гей-клубе в американском Орландо в июне 2016 года. Тогда погибли 49 человек, 53 были ранены. Нападавший — гражданин США афганского происхождения Омар Матин — были ликвидирован.

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