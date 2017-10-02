Стрельба в Лас-Вегасе оказалась самой кровопролитной в современной истории США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Стрельба по посетителям музыкального кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 50 человек и еще около 200 были ранены, стала самой кровопролитной в современной истории США, отмечает агентство Associated Press.
По словам шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, мужчина, который открыл стрельбу с 32-го этажа отеля находящегося через дорогу комплекса Мандалай-Бэй, был уничтожен в своем номере. Спецподразделению полиции пришлось использовать взрывчатые вещества, чтобы проникнуть в его комнату.
Личность стрелка установлена — это 64-летний местный житель Стивен Паддок, однако мотивы его действий неизвестны.
Полиция полагает, что стрелявший действовал в одиночку, но разыскивает его предполагаемую соседку по номеру — 62-летнюю Мэрилу Дэнли.
Как отмечают очевидцы, стрельба на кантри-фестивале, который должен был проходить три дня и билеты на который были полностью раскуплены, началась во время выступления певца Джейсона Олдина. Музыкант прервал песню, а зрители притихли, не понимая, что произошло. Некоторые из них видели вспышки и слышали звуки, напоминающие фейерверк. В это время стрельба остановилась, но вскоре началась вновь.
Тысячи посетителей фестиваля в панике пытались убежать, так как спрятаться на открытом пространстве можно было только за торговыми киосками и машинами.
Полиция перекрыла обычно оживленный бульвар Лас-Вегас, его заполонили машины скорой помощи и правоохранительных органов. Раненых на «скорых» и обычных машинах отвозили в местную больницу.
В числе пострадавших оказались четверо полицейских: двое из них в этот день не работали и пришли на фестиваль как обычные зрители, а двое были ранены при исполнении своих обязанностей (один из этих полицейских находится в критическом состоянии).
После стрельбы на фестивале аэропорт Лас-Вегаса приостановил работу.
В штате Невада, где расположен Лас-Вегас, действуют самые мягкие в США законы, связанные с владением огнестрельным оружием. Местные жители не обязаны регистрироваться как владельцы такого оружия и имеют право носить его при себе. Они также могут продавать оружие в частном порядке. Пресса отмечает, что президент США Дональд Трамп никогда не выступал за ужесточение законов, касающихся ношения оружия, считая, что «лучший способ бороться с плохим парнем с оружием — это дать оружие большему числу хороших парней».
Мои самые теплые соболезнования и сочувствие жертвам и родным пострадавших в результате ужасной стрельбы в Лас-Вегасе. Храни вас Господь.
Музыкант Джейсона Олдина, во время выступления которого произошла атака, написал в инстаграме, что он и его группа в порядке. «Я хочу, чтобы все знали, что мои мысли и молитвы с теми, кто пострадал сегодня. Мне больно, что это случилось с теми, кто просто пришел насладиться тем, что должно было оказаться веселым вечером».
Ранее самым кровопролитным нападением во время массового мероприятия была стрельба в гей-клубе в американском Орландо в июне 2016 года. Тогда погибли 49 человек, 53 были ранены. Нападавший — гражданин США афганского происхождения Омар Матин — были ликвидирован.
Во время загрузки произошла ошибка. Во время загрузки произошла ошибка. Во время загрузки произошла ошибка. Во время загрузки произошла ошибка. Во время загрузки произошла ошибка. Во время загрузки произошла ошибка.