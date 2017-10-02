Водитель перевернувшегося автомобиля погиб в Ростовской области

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло около 15.00 на 16-м километре дороги Матвеев Курган — Успенская.

Автомобиль «Лада Приора», водитель которого, предположительно, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

Управлявший «Приорой» мужчина 1980 года рождения погиб.