Водитель перевернувшегося автомобиля погиб в Ростовской области
Водитель перевернувшегося автомобиля погиб в Ростовской области 2 октября.
Водитель перевернувшегося автомобиля погиб в Ростовской области 2 октября.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло около 15.00 на 16-м километре дороги Матвеев Курган — Успенская.
Автомобиль «Лада Приора», водитель которого, предположительно, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
Управлявший «Приорой» мужчина 1980 года рождения погиб.
В настоящее время полицейские начали проверку по факту происшествия.