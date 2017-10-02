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17:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Обвиняемый в смерти пациента врач предстанет перед судом в Нижегородской области

Как информирует объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчина, работавший врачом-оториноларингологом больницы Дзержинска, не произвел своевременное и квалифицированное обследование пациента.

Медик назначил экстренное введение лекарственных препаратов, причем не удостоверился, что данные лекарства можно было принимать пациенту с заболеванием сердца. В итоге больной скончался.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия обвиняемый вины не признал. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Дзержинский городской суд.

Ранее сообщалось, что нижегородский врач признан судом виновным в смерти пациента.

Медик провел ему хирургические манипуляции, больной скончался. По итогам судебно-медицинской экспертизы установлено, что у пациента был лейкоз, хирургическое вмешательство было противопоказано. .

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