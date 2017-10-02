Обвиняемый в смерти пациента врач предстанет перед судом в Нижегородской области
Как информирует объединённая
Как информирует объединённая
Медик назначил экстренное введение лекарственных препаратов, причем не удостоверился, что данные лекарства можно было принимать пациенту с заболеванием сердца. В итоге больной скончался.
Было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия обвиняемый вины не признал. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Дзержинский городской суд.
Ранее сообщалось, что нижегородский врач признан судом виновным в смерти пациента.
Медик провел ему хирургические манипуляции, больной скончался. По итогам