Калининградские полицейские задержали подозреваемого в ограблении работницы почты, разносившей пенсии

Как выяснили сотрудники полиции, грабитель заранее знал, когда работница почты будет разносить пенсию и подстерег ее возле одного из подъездов. Злоумышленник подошел к женщине со спины, выхватил у нее из рук сумку с деньгами и убежал. Несмотря на то что подозреваемый принял тщательные меры конспирации, полицейские установили его личность и местонахождение. Калининградец скрывался в 24-х километрах от областного центра в арендованной на чужое имя квартире в городе Зеленоградске, ни с кем не контактировал и не выходил на улицу.