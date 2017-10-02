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16:58 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградские полицейские задержали подозреваемого в ограблении работницы почты, разносившей пенсии

Сотрудники уголовного розыска по Калининградской области задержали 23-летнего жителя регионального центра по подозрению в грабеже.

Источник: Вести - Калининград

По предварительным данным, молодой человек причастен к открытому хищению 200 000 рублей у 35-летней женщины-почтальона, разносившей пенсии. Нападение произошло 8 сентября 2017 года на Ленинском проспекте в городе Калининграде.

Как выяснили сотрудники полиции, грабитель заранее знал, когда работница почты будет разносить пенсию и подстерег ее возле одного из подъездов. Злоумышленник подошел к женщине со спины, выхватил у нее из рук сумку с деньгами и убежал. Несмотря на то что подозреваемый принял тщательные меры конспирации, полицейские установили его личность и местонахождение. Калининградец скрывался в 24-х километрах от областного центра в арендованной на чужое имя квартире в городе Зеленоградске, ни с кем не контактировал и не выходил на улицу.

В отношении задержанного дознаватели городского УМВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый, ранее неоднократно судимый за аналогичные нарушения закона, помещен в изолятор временного содержания. Молодой человек сознался в содеянном.

Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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