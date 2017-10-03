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10:26 (мск), источник: Volga News

В самолете, тонувшем у «Ладьи», не было необходимых документов

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом с гидросамолетом, произошедшем в Самаре. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, 2 октября, сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области не позволили утонуть гидросамолету Borey. Когда машина находилась в акватории Волги напротив четвертой очереди набережной, винт прорезал носовую часть судна, после чего оно начало дрейфовать по течению.

Два человека, находившиеся в этот момент в самолете, не пострадали, судно отбуксировали на берег. Пассажиром судна оказался гражданин Швейцарии.

На месте происшествия работает помощник Куйбышевского транспортного прокурора, следственная группа, специалист Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО Ространснадзора.

При проверке выяснилось, что в региональный орган ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» от организатора полета не поступало уведомление о планируемом полете и маршруте. Также на борту и у пилота не было документов на воздушное судно и бумаг, дающих право на его пилотирование.

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