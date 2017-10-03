В самолете, тонувшем у «Ладьи», не было необходимых документов

Напомним, 2 октября, сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области не позволили утонуть гидросамолету Borey. Когда машина находилась в акватории Волги напротив четвертой очереди набережной, винт прорезал носовую часть судна, после чего оно начало дрейфовать по течению.

Два человека, находившиеся в этот момент в самолете, не пострадали, судно отбуксировали на берег. Пассажиром судна оказался гражданин Швейцарии.

При проверке выяснилось, что в региональный орган ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» от организатора полета не поступало уведомление о планируемом полете и маршруте. Также на борту и у пилота не было документов на воздушное судно и бумаг, дающих право на его пилотирование.