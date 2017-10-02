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20:51 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте водитель «Спарка» стал причиной гибели двух молодых девушек

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 29 сентября 2017 года в 19:20 часов водитель 1987 года рождения на автомобиле «Спарк» сбил двух пешеходов — девушек 1995 и 1987 года рождения.

Источник: Podrobno.uz

ДТП произошло на территории Юнусабадского района напротив общежития Ташкентского института ирригации и мелиорации.

После удара о «Спарк» девушек отбросило к автомобилю «Нексия», двигавшемуся на встречном направлении. В результате, пешеходы были госпитализированы в Ташкентскую медицинскую академию, но, к сожалению, скончались.

Следственное управление при ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 266 часть 3 пункт «а» УК Республики Узбекистан (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческие жертвы).

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