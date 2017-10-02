В Ташкенте водитель «Спарка» стал причиной гибели двух молодых девушек

ДТП произошло на территории Юнусабадского района напротив общежития Ташкентского института ирригации и мелиорации.
После удара о «Спарк» девушек отбросило к автомобилю «Нексия», двигавшемуся на встречном направлении. В результате, пешеходы были госпитализированы в Ташкентскую медицинскую академию, но, к сожалению, скончались.
Следственное управление при ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 266 часть 3 пункт «а» УК Республики Узбекистан (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческие жертвы).