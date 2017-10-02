В Кагуле НАЦ задержал адвоката по подозрению в коррупции
Адвокат из Кагула был задержан по подозрению в коррупции прокурорами НАЦ.
Адвокат из Кагула был задержан по подозрению в коррупции прокурорами НАЦ.
Так, адвокат, действуя в сговоре с другими неустановленными пока лицами, вымогал и получил 2500 евро, обещая повлиять на судей Рышкановского суда, чтобы те приняли благоприятное решение для преступника о нелишении его свободы.
Адвокат был пойман с поличным в собственной квартире в Кагуле, когда он получил 2500 евро, переданные под контролем НЦБК. Он был задержан на 72 часа, передает noi.
Если его признают виновным, подозреваемый может быть наказан тюремным заключением сроком до шести лет или штрафом в размере до 4000 условных единиц эквивалент 200 000 леев.