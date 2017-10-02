Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Ядерный "крах" без РФ: уран США устроил "злую шутку" Украине -СМИ
Пентагон пугает РФ с помощью «Кабанчиков»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГИЛ о США в Сирии: Нам обещали защиту
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона рассказала о его состоянии – СМИ
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
14Стрельба в Лас-Вегасе
20В Мексике произошло мощное землетрясение
16:46 (мск), источник: Actualitati.md

В Кагуле НАЦ задержал адвоката по подозрению в коррупции

Адвокат из Кагула был задержан по подозрению в коррупции прокурорами НАЦ.

Источник: Actualitati.md

Так, адвокат, действуя в сговоре с другими неустановленными пока лицами, вымогал и получил 2500 евро, обещая повлиять на судей Рышкановского суда, чтобы те приняли благоприятное решение для преступника о нелишении его свободы.

Адвокат был пойман с поличным в собственной квартире в Кагуле, когда он получил 2500 евро, переданные под контролем НЦБК. Он был задержан на 72 часа, передает noi.

Если его признают виновным, подозреваемый может быть наказан тюремным заключением сроком до шести лет или штрафом в размере до 4000 условных единиц эквивалент 200 000 леев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Кагуле НАЦ задержал адвоката по подозрению в коррупции
Стрельба в Лас-Вегасе: что известно на данный момент
Еврокомиссия прокомментировала референдум в Каталонии
На границе с Украиной убит российский пограничник
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь