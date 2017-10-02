В Кагуле НАЦ задержал адвоката по подозрению в коррупции

Источник: Actualitati.md

Так, адвокат, действуя в сговоре с другими неустановленными пока лицами, вымогал и получил 2500 евро, обещая повлиять на судей Рышкановского суда, чтобы те приняли благоприятное решение для преступника о нелишении его свободы.

Адвокат был пойман с поличным в собственной квартире в Кагуле, когда он получил 2500 евро, переданные под контролем НЦБК. Он был задержан на 72 часа, передает noi.