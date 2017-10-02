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18:11 (мск), источник: Tengrinews

Названы причины столпотворения в cпецЦОНе Алматы

Названы причины столпотворения в cпецЦОНе Алматы, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В пресс-службе «Правительства для граждан» рассказали о произошедшем сбое фотофиксации.

«С 12.10 до 14.35 наблюдался сбой фотофиксации в базе АРМ ЦОН, который был устранен специалистами АО “Национальные информационные технологии”, в ведомстве которых находится база. Уже после обеда граждане получили госуслуги, за которыми обратились в спецЦОН», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Instagram появилось видео столпотворения в спецЦОНе Алматы.

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