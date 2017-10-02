Названы причины столпотворения в cпецЦОНе Алматы
Названы причины столпотворения в cпецЦОНе Алматы, передает Tengrinews.kz.
Названы причины столпотворения в cпецЦОНе Алматы, передает Tengrinews.kz.
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«С 12.10 до 14.35 наблюдался сбой фотофиксации в базе АРМ ЦОН, который был устранен специалистами АО “Национальные информационные технологии”, в ведомстве которых находится база. Уже после обеда граждане получили госуслуги, за которыми обратились в спецЦОН», — заявили в
Ранее в Instagram появилось видео столпотворения в спецЦОНе Алматы.