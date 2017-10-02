Названы причины столпотворения в cпецЦОНе Алматы

«С 12.10 до 14.35 наблюдался сбой фотофиксации в базе АРМ ЦОН, который был устранен специалистами АО “Национальные информационные технологии”, в ведомстве которых находится база. Уже после обеда граждане получили госуслуги, за которыми обратились в спецЦОН», — заявили в пресс-службе ведомства.