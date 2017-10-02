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17:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полиция разыскивает 16-летнюю Анастасию Пауллер, пропавшую в Иркутском районе

Девочка вышла из дома 30 сентября и пропала.

Источник: 38.мвд.рф

Правоохранители разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Анастасию Викторовну Пауллер. Девочка вышла из дома в Иркутском районе ДНТ «Защитник» 30 сентября и пропала без вести. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ГУ МВД России по Иркутской области.

«На вид девочке 16 лет, рост 150−160 см, среднее телосложение, круглое лицо, карие глаза, темные волосы. Была одета в черное пальто, вязанную серую шапку, черные брюки, черные туфли. С собой взяла бордовый рюкзак», — говорится в сообщении.

На розыск девочки ориентированы наружные экипажи полиции, проходит опрос родственников и друзей.

Полиция просит граждан, видевших Анастасию Пауллер, обращаться по телефону: 8 (3952) 20−93−25, 29−00−85 или 02.

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