Полиция разыскивает 16-летнюю Анастасию Пауллер, пропавшую в Иркутском районе

Правоохранители разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Анастасию Викторовну Пауллер. Девочка вышла из дома в Иркутском районе ДНТ «Защитник» 30 сентября и пропала без вести. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ГУ МВД России по Иркутской области.