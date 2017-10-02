Полиция разыскивает 16-летнюю Анастасию Пауллер, пропавшую в Иркутском районе
Девочка вышла из дома 30 сентября и пропала.
Девочка вышла из дома 30 сентября и пропала.
Правоохранители разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Анастасию Викторовну Пауллер. Девочка вышла из дома в Иркутском районе ДНТ «Защитник» 30 сентября и пропала без вести. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ГУ МВД России по Иркутской области.
«На вид девочке 16 лет, рост 150−160 см, среднее телосложение, круглое лицо, карие глаза, темные волосы. Была одета в черное пальто, вязанную серую шапку, черные брюки, черные туфли. С собой взяла бордовый рюкзак», — говорится в сообщении.
На розыск девочки ориентированы наружные экипажи полиции, проходит опрос родственников и друзей.
Полиция просит граждан, видевших Анастасию Пауллер, обращаться по телефону: