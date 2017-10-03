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00:13 (мск), источник: Actualitati.md

Полиция задержала известного криминального авторитета

Криминальный авторитет Олег Борман (настоящее имя: Олег Прутяну) был задержан вчера вечером сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и офицерами Национального инспектората расследований, передает портал Deschide.MD.

Источник: Actualitati.md

Те же источники сообщают, что вместе с ним были арестованы и другие члены преступной группы, которую он возглавляет. В 2015 году Борман жил в Испании и координировал трансграничную сеть, перевозящую наркотики из Северной Африки и Западной Европы в Российскую Федерацию. Брат Бормана, Гена Прутяну, был арестован в Португалии за рэкет и бандитизм.

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Люди Патрона, которые занимались контрабандой, обеспечивали за плату транспортировку наркотиков от Бормана, а также безопасность трафикантов на пути из Европы до России. Из связь была скреплена несколько лет назад. В феврале 2011 года члены группы Патрона встретились с Борманом и его людьми в одном из кишиневских ресторанов. Информация содержится в оперативной записке полиции, составленной на тот момент:

В результате полученных ранее задач, связанных со сбором оперативной информации о деятельности преступной организации Патрон, 09.02.2011 поступила оперативная информация, что в помещении бара, расположенного за торговым центром Елат на бул. Дечебала в Кишиневе, собрались несколько членов этой преступной группы, чтобы поделить сферы влияния и роли в иерархии организации.

Полицейские в масках ворвались на эту встречу и выяснили, среди прочего, что трое из них были вооружены огнестрельным оружием. Борман был одним из них.

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