Полиция задержала известного криминального авторитета

Источник: Actualitati.md

Те же источники сообщают, что вместе с ним были арестованы и другие члены преступной группы, которую он возглавляет. В 2015 году Борман жил в Испании и координировал трансграничную сеть, перевозящую наркотики из Северной Африки и Западной Европы в Российскую Федерацию. Брат Бормана, Гена Прутяну, был арестован в Португалии за рэкет и бандитизм.

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Люди Патрона, которые занимались контрабандой, обеспечивали за плату транспортировку наркотиков от Бормана, а также безопасность трафикантов на пути из Европы до России. Из связь была скреплена несколько лет назад. В феврале 2011 года члены группы Патрона встретились с Борманом и его людьми в одном из кишиневских ресторанов. Информация содержится в оперативной записке полиции, составленной на тот момент:

В результате полученных ранее задач, связанных со сбором оперативной информации о деятельности преступной организации Патрон, 09.02.2011 поступила оперативная информация, что в помещении бара, расположенного за торговым центром Елат на бул. Дечебала в Кишиневе, собрались несколько членов этой преступной группы, чтобы поделить сферы влияния и роли в иерархии организации.