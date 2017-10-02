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18:49 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске задержаны два украинских наркодилера

Столичная милиции задержала двух граждан Украины, которые приехали в Минск для занятия наркобизнесом.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, по дороге на работу сотрудник наркоконтроля Московского РУВД заметил подозрительного человека, который фотографировал электрощит. После этого мужчина стал закапывать что-то в землю. Оперативник понял, что перед ним — возможный «закладчик».

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Во время задержания было изъято 10 свертков с курительной смесью, содержащей в своем составе особо опасное психотропное вещество ТМРС-2201 и 5 свертков с порошкообразным веществом, содержащим в своем составе опасное психотропное вещество Альфа — PVP.

Задержанным оказался 36-летний гражданин Украины. Мужчина рассказал, что около двух недель назад вместе с родственником приехал для заработка на сбыте наркотиков. Психотропы были куплены через интернет-магазин.

В этот же день на съемной квартире был задержан его 23-летний сообщник. При осмотре в квартире было изъято 230 грамм курительной смеси, содержащей в своем составе особо опасное психотропное вещество ТМРС-2201, 511 грамм порошкообразного вещества, содержащей в своем составе опасное психотропное вещество Альфа-PVP, электронные весы, фасовочные пакеты.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

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