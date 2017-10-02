ИГ* взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в
Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил между аэропортом и
Стрелком оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля. До этого случая Пэддок не попадал в поле зрения полиции Невады. В его гостиничном номере, где он жил с 28 сентября, нашли по меньшей мере десять единиц оружия.
В российском посольстве в США заявили, что не располагают данными о соотечественниках, которые могли бы пострадать в результате инцидента.
Трагедия стала крупнейшим в США случаем массового убийства в результате стрельбы.
*Террористическая организация, запрещена в России