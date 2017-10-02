ИГ* взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

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Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.

Погибли более 50 человек, около 400 пострадали. Во время задержания преступник покончил с собой.

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Стрелком оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля. До этого случая Пэддок не попадал в поле зрения полиции Невады. В его гостиничном номере, где он жил с 28 сентября, нашли по меньшей мере десять единиц оружия.

В российском посольстве в США заявили, что не располагают данными о соотечественниках, которые могли бы пострадать в результате инцидента.

Трагедия стала крупнейшим в США случаем массового убийства в результате стрельбы.