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17:27 (мск), источник: РИА Новости

ИГ* взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, сообщает Рейтер со ссылкой на агентство, близкое к боевикам.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.

Погибли более 50 человек, около 400 пострадали. Во время задержания преступник покончил с собой.
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Стрелком оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля. До этого случая Пэддок не попадал в поле зрения полиции Невады. В его гостиничном номере, где он жил с 28 сентября, нашли по меньшей мере десять единиц оружия.

В российском посольстве в США заявили, что не располагают данными о соотечественниках, которые могли бы пострадать в результате инцидента.

Трагедия стала крупнейшим в США случаем массового убийства в результате стрельбы.

*Террористическая организация, запрещена в России

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