В СК опровергли слухи о сообщнике «краснодарских каннибалов»

— В этом уголовном деле по прежнему два фигуранта — 35-летний мужчина и его 42-летняя супруга, — сообщила корреспонденту «РГ» старший помощник руководителя краевого управления СКР Наталья Смяцкая. — Но вместе с тем следствие проверяет информацию о возможных соучастниках подозреваемых супругов.

Напомним, взбудоражившее сначала жителей Краснодара, а затем и всей страны убийство было совершено около месяца назад — восьмого сентября 2017 года. По данным следствия, в тот день 35-летний житель кубанской столицы и его супруга находились в Краснодаре на заброшенной территории в районе улицы Гастелло. Там они распивали спиртные напитки вместе с еще одной женщиной, с которой познакомились ранее — в этот же день. Из-за возникшего конфликта мужчина, по данным правоохранителей, убил и расчленил женщину, а затем сфотографировал себя, позируя с фрагментами тела. Телефон с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию. По месту жительства супругов в общежитии авиационного училища были обнаружены, как сообщили следователи, «фрагменты человеческого тела в солевом растворе».

Информация об этой страшной находке породила версию о существовании в Краснодаре «семьи каннибалов», которая якобы в течение нескольких лет убила в Краснодаре несколько десятков человек. Однако правоохранители не подтвердили существование акта каннибализма в отношении погибшей женщины. Об этом заявил руководитель следственного управления СКР по Кубани Вадим Бугаенко.

— Действительно, есть несколько нераскрытых убийств, которые были совершены на территории Краснодара, — сказал руководитель главка. — И мы проверяем возможную причастность обвиняемых к этим преступлениям, но на данный момент подтверждения связи между ними нет.

Как выяснилось, слухи о «третьем фигуранте» появились после записи в соцсетях, которую сделал краснодарский адвокат Алексей Аванесян. Однако в ней говорилось совсем о другом.