ФСБ разоблачила ячейку ИГ* в московском регионе, готовившую теракты

Установлено, что члены ячейки планировали совершить резонансные теракты в местах скопления людей и на транспорте. Все члены ячейки задержаны, их число не уточняется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным источника в силовых структурах, двое задержанных жили в бытовках на стройке жилого комплекса в Москве, оба работали сторожами.
Как сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ, в результате проведенных 30 сентября 2017 года оперативно-розыскных мероприятий на территории московского региона спецслужбой пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство*».
По данным ведомства, руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары.
В ее деятельности участвовали граждане РФ из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого «Всемирного исламского халифата». По данным ФСБ, в своей деятельности задержанные придерживались повышенных мер конспирации.
Отмечается, что в ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны. По данным ФСБ, в местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.
В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений «Незаконное изготовление взрывчатых веществ…», «Организация деятельности террористической организации…». В интересах следствия данные о задержанных не разглашаются, их число не сообщается.
По данным ФСБ членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры.
Как следует из опубликованного ФСБ РФ оперативного видео, боевики планировали взорвать в толпе бомбы, начиненные гвоздями. На видео показаны кадры задержания боевиков, обнаруженного у них оружия, самодельных взрывных устройств и их компонентов.
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«Из этого делалось СВУ? Из этих предметов — гвозди, а?» — спрашивает оперативник одного из задержанных. Тот отвечает утвердительно.
Другой задержанный рассказал на камеру на нетвердом русском языке, что собирал бомбы вместе с другим подозреваемым. По словам подозреваемого, он работает рабочим на стройке.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, двое участников ячейки оказались братьями, уроженцами Дагестана.
«Задержанные — два брата, оба уроженцы Дагестана. Одному из них 22 года, другому 19 лет», — сказал собеседник агентства.
По данным источника, задержанные жили в бытовках на стройке жилого комплекса «Фестиваль-парк» на Смольной улице, оба работали сторожами.
Сколько всего людей задержаны в результате спецоперации ФСБ — только ли эти двое или кто-то еще, источник уточнить затруднился. Как рассказал в понедельник РИА Новости сотрудник жилого комплекса, боевики практически не появлялись на объекте и избегали общения с местными работниками.
Они вели себя тихо, старались не привлекать к себе внимания. Уходили куда-то в девять утра, возвращались ближе к ночи. Вели себя скрытно, ни с кем не общались.
Источник в силовых структурах
«Тут за будкой, во дворах, есть турники и штанга, иногда занимались спортом. Недавно кто-то ограбил нашу бытовку, приходим к ним с претензией, в ответ услышали “мы днем не охраняем”», — сказал собеседник агентства.
*Террористическая организация, запрещена в России.
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