Опасных предметов на проверенных эвакуированных объектах в Нижнем Новгороде не обнаружено

Источник: НИА-Нижний Новгород

«На отработанных объектах опасных предметов не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

При этом в ГУ МВД не назвали число эвакуированных объектов и количество проведенных проверок.

Напомним, сегодня поступали сообщения о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепляли Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли.