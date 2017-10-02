ФБР считает, что стрельба в Лас-Вегасе не связана с терроризмом
На данный момент отсутствует информация о связях Стивена Пэддока с международными террористическими группировками, заявил представитель отделения бюро расследований по
На данный момент отсутствует информация о связях Стивена Пэддока с международными террористическими группировками, заявил представитель отделения бюро расследований по
ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что устроивший стрельбу в
«Мы установили, что на данный момент отсутствует [информация о] связях [Пэддока] с международными террористическими группировками. Расследование продолжается», — указал он.
Ранее террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за трагедию в
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