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19:20 (мск), источник: ТАСС

ФБР считает, что стрельба в Лас-Вегасе не связана с терроризмом

На данный момент отсутствует информация о связях Стивена Пэддока с международными террористическими группировками, заявил представитель отделения бюро расследований по Лас-Вегасу Аарон Рауз.

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фотографий
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ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада) Стивен Пэддок не связан с террористическими группировками. Об этом заявил в понедельник представитель отделения ФБР по Лас-Вегасу Аарон Рауз на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал CBS.

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«Мы установили, что на данный момент отсутствует [информация о] связях [Пэддока] с международными террористическими группировками. Расследование продолжается», — указал он.

Ранее террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за трагедию в Лас-Вегасе.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас- Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, который убил не менее 58 человек. 515 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо ранее заявил, что власти города пока не готовы квалифицировать произошедшее как теракт.

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