Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе «актом абсолютного зла»
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу на
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу на
Это акт абсолютного зла. Он с жестокостью убил более 50 человек и ранил несколько сотен.
«В минуты трагедии и ужаса американцы объединяются. Наше единство не может быть разрушено злом, наши узы не могут быть нарушены насилием», — сказал президент США.
Трамп пообещал прибыть в
Ранее сегодня американский глава выразил соболезнования жертвам и семьям погибших во время стрельбы в
По последним данным, в результата стрельбы на
Преступником оказался 64-летний Стивен Пэддок, который арендовал номер в отеле. К моменту задержания Пэддок уже был мертв, как пояснил шериф округа Кларк, где произошла трагедия, Джозеф Ломбардо, скорее всего злоумышленник покончил с собой.
Ответственность за случившееся взяла на себя организация «Исламское государство» (запрещена в России), назвав стрелявшего своим «воином».