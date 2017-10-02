Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе «актом абсолютного зла»

Источник: AP 2017

Это акт абсолютного зла. Он с жестокостью убил более 50 человек и ранил несколько сотен. Дональд Трамп

«В минуты трагедии и ужаса американцы объединяются. Наше единство не может быть разрушено злом, наши узы не могут быть нарушены насилием», — сказал президент США.

Трамп пообещал прибыть в Лас-Вегас на место происшествия в среду, 4 октября. Там он встретится с представителями правоохранительных органов, которые занимаются расследованием случившегося. «Мы не можем понять их боль, мы не можем представить их потерю», — сказал Трамп о жертвах стрельбы и их родственниках. В знак скорби по погибшим в Лас-Вегасе Трамп распорядился приспустить государственные флаги.

Ранее сегодня американский глава выразил соболезнования жертвам и семьям погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе вTwitter.

По последним данным, в результата стрельбы на кантри-фестивале в Лас-Вегасе погибли более 50 человек, более 500 — получили ранения. По данным полиции, стрелок находился на 32-м этаже расположенного рядом отеля.

Преступником оказался 64-летний Стивен Пэддок, который арендовал номер в отеле. К моменту задержания Пэддок уже был мертв, как пояснил шериф округа Кларк, где произошла трагедия, Джозеф Ломбардо, скорее всего злоумышленник покончил с собой.