В Нижнем Тагиле на тренировке по плаванию утонул семилетний мальчик

Трагедия случилась днем 2 октября, сообщает пресс-служба следственного управления СКР. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Предварительно признаков того, что смерть носила криминальный характер, не имеется. Тем не менее, точную причину гибели установит судебная медицинская экспертиза. Также следователи проводят допросы свидетелей, истребуются соответствующие должностные инструкции и иная интересующая следствие документация.