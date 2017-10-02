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21:35 (мск), источник: ЕАН

В Нижнем Тагиле на тренировке по плаванию утонул семилетний мальчик

В Нижнем Тагиле семилетний мальчик утонул на тренировке по плаванию.

Трагедия случилась днем 2 октября, сообщает пресс-служба следственного управления СКР. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обстоятельства трагедии выясняются. Проведен осмотр места происшествия и тела умершего мальчика.

Предварительно признаков того, что смерть носила криминальный характер, не имеется. Тем не менее, точную причину гибели установит судебная медицинская экспертиза. Также следователи проводят допросы свидетелей, истребуются соответствующие должностные инструкции и иная интересующая следствие документация.

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