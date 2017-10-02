В Нижнем Тагиле на тренировке по плаванию утонул семилетний мальчик
В Нижнем Тагиле семилетний мальчик утонул на тренировке по плаванию.
В Нижнем Тагиле семилетний мальчик утонул на тренировке по плаванию.
Трагедия случилась днем 2 октября, сообщает
Обстоятельства трагедии выясняются. Проведен осмотр места происшествия и тела умершего мальчика.
Предварительно признаков того, что смерть носила криминальный характер, не имеется. Тем не менее, точную причину гибели установит судебная медицинская экспертиза. Также следователи проводят допросы свидетелей, истребуются соответствующие должностные инструкции и иная интересующая следствие документация.