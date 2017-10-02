Крупнейшие случаи массовых убийств в США в XXI веке
1 октября 2017 года 64-летний Стивен Пэддок, закрывшись в номере отеля на юге
1 октября 2017 года 64-летний Стивен Пэддок, закрывшись в номере отеля на юге
2007 год. Общежитие Технического университета штата Вирджиния. Погибли 32 человека
16 апреля 2007 года вооруженный двумя пистолетами выходец из Южной Кореи Чо Сын Хи проник в общежитие Технического университета штата Вирджиния и открыл огонь по студентам, спустя два часа стрельба началась уже в учебном корпусе. В результате инцидента погибли 33 человека, включая самого преступника, который покончил с собой. Были ранены около 30 студентов и преподавателей.
2009 год. Город Кинстон, Алабама. Погибли 10 человек
10 марта 2009 года в городе Кинстон (штат Алабама) Майкл Маклендон убил десять человек (родственников и случайных прохожих), после чего покончил с собой в ходе перестрелки с полицейскими. В его кармане нашли письмо: «Прошу прочесть полицейского, нашедшего мое тело. Я не сожалею, что убил мать, но теперь я хочу покончить с собой, забрав как можно больше жизней…»
2009 год. Иммиграционный центр в Бингемтоне. Погибли 13 человек
3 апреля 2009 года в городе Бингемтон (штат Нью-Йорк) американец вьетнамского происхождения Дживерли Вонг открыл огонь в иммиграционном центре, в результате чего 13 человек погибли, еще четыре были ранены. Стрелок покончил с собой. Позднее было обнаружено предсмертное письмо Вонга, в котором он утверждал, что его в течение нескольких лет преследовала полиция
2009 год. База
5 ноября 2009 года майор Нидаль Малик Хасан устроил бойню на военной базе
2012 год. Кинотеатр в Авроре. Погибли 12 человек
20 июля 2012 года Джеймс Холмс открыл огонь по зрителям на премьере фильма «Темный рыцарь: возрождение легенды» в кинотеатре Century Aurora 16 Movie Theater. Сначала он распылил в зрительном зале слезоточивый газ, затем начал стрелять. Полицейские задержали мужчину на парковке около кинотеатра. Погибли 12 человек, более 70 получили ранения. На допросе выяснилось, что Холмс отождествлял себя с одним из злодеев из комиксов и фильмов про Бэтмена — Джокером. Во время предварительного заключении он принял ислам. Его охранники рассказывали, что он начал принимать пищу по традициям ислама, читал Коран и отрастил бороду. В 2015 году Холмса приговорили к пожизненному заключению.
2012 год. Школа Sandy Hook, Ньютаун. Погибли 26 человек
14 декабря 2012 года 20-летний Адам Лэнза застрелил свою мать в городе Ньютаун (штат Коннектикут), после чего направился в местную школе Sandy Hook, где застрелил 20 детей и шесть взрослых и покончил с собой. После инцидента в американском обществе с новой силой возобновилось обсуждение необходимости ограничений торговли оружием.
2013 год.
16 сентября 2013 года резервист ВМС США Аарон Алексис открыл стрельбу в комплексе зданий
2015 год. Центр для людей с ограниченными возможностями в
Утром 2 декабря 2015 года в калифорнийском городе
2016 год. Клуб Pulse, Орландо. Погибли 50 человек
2 июня 2016 года 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин атаковал
В результате атаки погибли 50 человек, включая нападавшего. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Сам Матин, по свидетельствам четырех постоянных посетителей клуба, неоднократно посещал заведение и переписывался в приложении для
2017 год. Музыкальный фестиваль в
1 октября 2017 года 64-летний Стивен Пэддок по неизвестным причинам устроил стрельбу с 32-го этажа отеля на юге
Трагедия в
Алексей Гаврилко-Алексеев