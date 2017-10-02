Крупнейшие случаи массовых убийств в США в XXI веке

2007 год. Общежитие Технического университета штата Вирджиния. Погибли 32 человека

Источник: AP 2017

16 апреля 2007 года вооруженный двумя пистолетами выходец из Южной Кореи Чо Сын Хи проник в общежитие Технического университета штата Вирджиния и открыл огонь по студентам, спустя два часа стрельба началась уже в учебном корпусе. В результате инцидента погибли 33 человека, включая самого преступника, который покончил с собой. Были ранены около 30 студентов и преподавателей.

2009 год. Город Кинстон, Алабама. Погибли 10 человек

Источник: AP 2017

10 марта 2009 года в городе Кинстон (штат Алабама) Майкл Маклендон убил десять человек (родственников и случайных прохожих), после чего покончил с собой в ходе перестрелки с полицейскими. В его кармане нашли письмо: «Прошу прочесть полицейского, нашедшего мое тело. Я не сожалею, что убил мать, но теперь я хочу покончить с собой, забрав как можно больше жизней…»



2009 год. Иммиграционный центр в Бингемтоне. Погибли 13 человек

Источник: Reuters

3 апреля 2009 года в городе Бингемтон (штат Нью-Йорк) американец вьетнамского происхождения Дживерли Вонг открыл огонь в иммиграционном центре, в результате чего 13 человек погибли, еще четыре были ранены. Стрелок покончил с собой. Позднее было обнаружено предсмертное письмо Вонга, в котором он утверждал, что его в течение нескольких лет преследовала полиция



2009 год. База Форт-Худ в Техасе. Погибли 13 человек

Источник: Reuters

5 ноября 2009 года майор Нидаль Малик Хасан устроил бойню на военной базе Форт-Худ, убив 13 безоружных сослуживцев и ранив более 30. В последовавшей перестрелке с полицейскими он получил травму позвоночника и остался парализованным ниже пояса. Позднее исповедовавший ислам Хасан заявил, что напал на сослуживцев, готовившихся к отправке в Афганистан и Ирак, с целью защитить единоверцев. В августе 2013 года его приговорили к смертной казни.



2012 год. Кинотеатр в Авроре. Погибли 12 человек

Источник: Reuters

20 июля 2012 года Джеймс Холмс открыл огонь по зрителям на премьере фильма «Темный рыцарь: возрождение легенды» в кинотеатре Century Aurora 16 Movie Theater. Сначала он распылил в зрительном зале слезоточивый газ, затем начал стрелять. Полицейские задержали мужчину на парковке около кинотеатра. Погибли 12 человек, более 70 получили ранения. На допросе выяснилось, что Холмс отождествлял себя с одним из злодеев из комиксов и фильмов про Бэтмена — Джокером. Во время предварительного заключении он принял ислам. Его охранники рассказывали, что он начал принимать пищу по традициям ислама, читал Коран и отрастил бороду. ​ В 2015 году Холмса приговорили к пожизненному заключению.



2012 год. Школа Sandy Hook, Ньютаун. Погибли 26 человек

Источник: AP 2017

14 декабря 2012 года 20-летний Адам Лэнза застрелил свою мать в городе Ньютаун (штат Коннектикут), после чего направился в местную школе Sandy Hook, где застрелил 20 детей и шесть взрослых и покончил с собой. После инцидента в американском обществе с новой силой возобновилось обсуждение необходимости ограничений торговли оружием.



2013 год. Штаб-квартира ВМС США. Погибли 12 человек

Источник: Reuters

16 сентября 2013 года резервист ВМС США Аарон Алексис открыл стрельбу в комплексе зданий Военно-морских сил в Вашингтоне. Погибли 12 человек. Сразу после этого из здания адмиралтейства эвакуировали несколько тысяч сотрудников, офис оцепили полицейские. Преступник, вооруженный винтовкой AR-15, забаррикадировался в одном из кабинетов и открыл огонь по полицейским. В ходе перестрелки он был убит. Позднее сообщалось, что Алексис страдал паранойей.



2015 год. Центр для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино. Погибли 14 человек

Источник: Reuters

Утром 2 декабря 2015 года в калифорнийском городе Сан-Бернардино неизвестные открыли стрельбу. Мужчина и женщина ворвались в центр для людей с ограниченными возможностями и застрелили 14 человек. Нападавшие были убиты в перестрелке с полицейскими. Позднее они были идентифицированы полицией как 27-летняя Ташфин Малик и ее муж, 28-летний Саид Ризван Фарук. Случившееся признали терактом.



2016 год. Клуб Pulse, Орландо. Погибли 50 человек

Источник: Reuters

2 июня 2016 года 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин атаковал гей-клуб Pulse в Орландо. Он ворвался в помещение и начал стрелять по посетителям. Полицейские смогли войти в клуб только спустя два часа после начала стрельбы.



В результате атаки погибли 50 человек, включая нападавшего. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Сам Матин, по свидетельствам четырех постоянных посетителей клуба, неоднократно посещал заведение и переписывался в приложении для гей-знакомств.



2017 год. Музыкальный фестиваль в Лас-Вегасе. Погибли более 50 человек

Источник: AP 2017