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22:01 (мск), источник: ТАСС

CNN: отец устроившего стрельбу в Лас-Вегасе ранее был грабителем банков

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Отец Стивена Крэйга Пэддока, устроившего бойню в Лас-Вегасе, одно время был грабителем банков. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

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По ее информации, мужчина, скончавшийся несколько лет назад, некогда числился в списке 10 наиболее активно разыскивавшихся ФБР преступников. Другие подробности не приводятся.

Сам Пэддок, согласно данным телекомпании, до выхода на пенсию работал бухгалтером. Он имел охотничью лицензию, выданную властями штата Аляска, а также лицензию на управление легким самолетом, срок действия которой уже истек. Пэддок проживал в городке Мескит на севере штата Невада. Сотрудники полиции, по сведениям CNN, уже провели обыск в его доме, но не обнаружили ничего необычного.

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В номере стрелка из Лас-Вегаса нашли 8 винтовок и пистолетов
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20:42 (мск)© Ньюстюб
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