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22:51 (мск), источник: Lenta.Ru

«Исламское государство» выпустило расширенное заявление по теракту в Лас-Вегасе

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) выпустила расширенное заявление по теракту в Лас-Вегасе, который произошел вечером 1 октября. Об этом сообщает подконтрольное группировке информагентство «Амак», передает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов на Ближнем Востоке.

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«Боевики сообщают, что Стивен Пэддок, он же Абу Абд аль-Барр (боевой псевдоним) — “солдат Халифата”, откликнувшийся на призыв (главаря ИГ — прим. “Ленты.ру”) Абу Бакра аль-Багдади атаковать граждан коалиции “крестоносцев”. Всего в ходе нападения, по словам террористов, было убито и ранено около 600 человек», — указывается в сообщении.

Также «Амак» указывает, что Пэддок принял ислам за несколько месяцев до атаки.

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Ранее информагентство сообщило, что стрельбу в Лас-Вегасе якобы устроил «солдат ИГ». «Теракт стал ответом на призыв группировки к совершению нападений в странах, ведущих борьбу с ИГ», — говорилось в публикации.

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В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 58 человек, пострадали более 500. В гостиничном номере, где он проживал, было найдено более десяти единиц оружия.

Теракт в Лас-Вегасе: посетители фестиваля были у убийцы как на ладони
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21:12 (мск)© Ньюстюб
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