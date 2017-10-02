«Исламское государство» выпустило расширенное заявление по теракту в Лас-Вегасе
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) выпустила расширенное заявление по теракту в
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) выпустила расширенное заявление по теракту в
«Боевики сообщают, что Стивен Пэддок, он же Абу Абд
Также «Амак» указывает, что Пэддок принял ислам за несколько месяцев до атаки.
Ранее информагентство сообщило, что стрельбу в
В воскресенье вечером 64-летний житель