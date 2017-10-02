«Люди хлынули на меня потоком»: россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Одним из очевидцев бойни в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Одним из очевидцев бойни в
Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в
«Я как раз был на фестивале. Было очень весело — играла
По его словам, в этот день он работал на одной из второстепенных сцен фестиваля, где играли не самые известные группы. Концерт как раз закончился, зрители отправились на другие площадки, а Андрей с коллегами приготовился разбирать аппаратуру. В этот момент раздалась первая автоматная очередь.
«Конечно, сначала никто не подумал, что это выстрелы. Большинство их вообще не услышало, а остальные решили, что это фейерверк. Потом раздалась вторая очередь», — рассказывает он.
Наконец, люди сообразили, что это нападение, и уже появились первые погибшие и раненые. «Я вдруг увидел огромный поток людей, который в панике хлынул прямо на меня, сметая все на своем пути», — делится Андрей. Самое ужасное, говорит он, что люди не понимали, откуда ведется стрельба и сколько вообще нападавших. Например, вместо того чтобы убегать, люди падали на землю, думая, что укрываются от пуль, а на самом деле становясь удобной мишенью для преступника.
Андрею удалось вместе с потоком людей выбежать с концертной площадки и добежать до
«Никто не понимал, сколько человек стреляет, откуда они стреляют и куда надо бежать», — вспоминает он. Андрею и еще нескольким людям удалось добраться до безопасного места — еще одного отеля, на первых этажах которого находится казино. «Какая-то женщина закричала — идите в мой номер, я живу тут. К ней в комнату набилось 12 человек. На ресепшене нам сказали сидеть в номере, пока все не утихнет», — рассказывает россиянин.
По его словам, работники этого казино повели себя достойно — раздавали людям воду и кофе, разрешили спать на игральных столах. Только около двух часов ночи (12.00 мск) люди стали расходиться по домам.
Сейчас на месте преступления работают полицейские, оно оцеплено, рассказал Андрей. Все концерты и развлекательные мероприятия в городе отменены.