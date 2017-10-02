На востоке Москвы горит склад
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Склад горит на Шоссе Энтузиастов в Москве на площади 100 кв метров, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Склад горит на Шоссе Энтузиастов в Москве на площади 100 кв метров, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
«Горит отдельно стоящее здание на Шоссе Энтузиастов, д. 35, площадь возгорания — 100 кв метров», — сказал собеседник агентства.
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«Угрозы распространения огня нет», — отметил сотрудник