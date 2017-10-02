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2 октября, источник: ТАСС

На востоке Москвы горит склад

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Склад горит на Шоссе Энтузиастов в Москве на площади 100 кв метров, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

«Горит отдельно стоящее здание на Шоссе Энтузиастов, д. 35, площадь возгорания — 100 кв метров», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили, что по данному адресу происходит возгорание на складе.

«Угрозы распространения огня нет», — отметил сотрудник пресс-службы.

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