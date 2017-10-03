Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе: «никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»

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Звучит нелепо, но самый кровавый теракт в истории Соединенных Штатов — дело рук 64-летнего американского пенсионера по имени Стивен Пэддок. Сначала сообщалось, что его застрелили полицейские, однако чуть позже появилась информация о том, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Всего же на данный момент известно о 59 жертвах расстрела и более 500 пострадавших.

КАК ЭТО БЫЛО

Пэддок открыл прицельную стрельбу из автомата с 32-го этажа отеля-казино Mandalay Bay, расположенного через дорогу от места, где проходил трехдневный фестиваль кантри-музыки «Route 91 Harvest». По словам экспертов, жертв могло быть еще больше, так как послушать любимые хиты под открытым небом собралось 40 тысяч человек.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZvBP0-HEJA/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Randy (girl) Kindred (@randy_kindred_girl_)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-02T05:56:18+00:00">Окт 1 2017 в 10:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К теракту пожилой мужчина готовился тщательно — в его номере правоохранители обнаружили 19 винтовок и сотни боеприпасов. Несколько орудий были с дорогими оптическими прицелами и на штативах. Известно, что в течение примерно 10 минут Стивен Пэддок успел выпустить по людям сотни пуль.

— Где, черт возьми, он достал автоматическое оружие? — недоумевает брат стрелка Эрик. — У него не было военного прошлого, он был обычным парнем, живущим в городке Мескит и приехавшим в Вегас поиграть в казино.

Эрик Пэддок | Источник: AP 2017

Полицейские, впрочем, нашли ответ на вопрос Эрика. Точнее нашли оружейный магазин, где отоваривался Пэддок, и по словам генерального менеджера, у «постоянного клиента» имелись все необходимые бумаги и не было проблем с законом.

Следствием также установлено, что в гостиничном номере вместе со стрелком была зарегистрирована 62-летняя женщина по имени Мэрил Дэнли. По некоторым данным они жили вместе 2 года, и она может быть соучастницей нападения. Пока неизвестно, нашли ее или нет.

На улице у знаменитого казино «Мандалай-бэй» проходил многолюдный концерт музыки в стиле кантри | Источник: AFP 2017

ПЛОХАЯ ГЕНЕТИКА

По словам Эрика, их отец Бенджамин Патрик Пэддок был серийным грабителем банков. В списках ФБР он даже проходил, как один из десятка самых разыскиваемых преступников в США. Известность Пэддок старший получил после побега из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение. О нем вспоминают, как о психопате с суицидальными наклонностями.

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МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР

Устроивший бойню в Лас-Вегасе Стивен Пэддок был богатым человеком. Свои миллионы, по словам брата Эрика, он заработал благодаря удачным инвестициям в недвижимость. Но о каких-то финансовых трудностях, которые мог бы испытывать Стив перед ограблением, брат не знает.

КТО СТОИТ ЗА МАССОВЫМ РАССТРЕЛОМ

Запрещенная в России группировка «Исламское государство» уже взяла на себя ответственность за инцидент в Лас-Вегасе. Как сообщило информагенство боевиков «Амак», несколько месяцев назад Стивен Пэддок принял ислам и присягнул «халифу» ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

Эта версия отрабатывается, как одна из основных, однако спецслужбы, по всей видимости, относятся к ней скептически. Как рассказали в ФБР, пока никаких официальных данных о связях стрелка с какими-либо экстремистскими группировками не поступало.