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Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
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11:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе: «никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»

Число пострадавших в кровавой бойне перевалило за 500 человек, в США был объявлен пятидневный траур.

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13
фотографий
13
фотографий

Звучит нелепо, но самый кровавый теракт в истории Соединенных Штатов — дело рук 64-летнего американского пенсионера по имени Стивен Пэддок. Сначала сообщалось, что его застрелили полицейские, однако чуть позже появилась информация о том, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Всего же на данный момент известно о 59 жертвах расстрела и более 500 пострадавших.

КАК ЭТО БЫЛО

Пэддок открыл прицельную стрельбу из автомата с 32-го этажа отеля-казино Mandalay Bay, расположенного через дорогу от места, где проходил трехдневный фестиваль кантри-музыки «Route 91 Harvest». По словам экспертов, жертв могло быть еще больше, так как послушать любимые хиты под открытым небом собралось 40 тысяч человек.

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К теракту пожилой мужчина готовился тщательно — в его номере правоохранители обнаружили 19 винтовок и сотни боеприпасов. Несколько орудий были с дорогими оптическими прицелами и на штативах. Известно, что в течение примерно 10 минут Стивен Пэддок успел выпустить по людям сотни пуль.

— Где, черт возьми, он достал автоматическое оружие? — недоумевает брат стрелка Эрик. — У него не было военного прошлого, он был обычным парнем, живущим в городке Мескит и приехавшим в Вегас поиграть в казино.
Эрик Пэддок | Источник: AP 2017

Полицейские, впрочем, нашли ответ на вопрос Эрика. Точнее нашли оружейный магазин, где отоваривался Пэддок, и по словам генерального менеджера, у «постоянного клиента» имелись все необходимые бумаги и не было проблем с законом.

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Следствием также установлено, что в гостиничном номере вместе со стрелком была зарегистрирована 62-летняя женщина по имени Мэрил Дэнли. По некоторым данным они жили вместе 2 года, и она может быть соучастницей нападения. Пока неизвестно, нашли ее или нет.

На улице у знаменитого казино «Мандалай-бэй» проходил многолюдный концерт музыки в стиле кантри | Источник: AFP 2017

ПЛОХАЯ ГЕНЕТИКА

По словам Эрика, их отец Бенджамин Патрик Пэддок был серийным грабителем банков. В списках ФБР он даже проходил, как один из десятка самых разыскиваемых преступников в США. Известность Пэддок старший получил после побега из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение. О нем вспоминают, как о психопате с суицидальными наклонностями.

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МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР

Устроивший бойню в Лас-Вегасе Стивен Пэддок был богатым человеком. Свои миллионы, по словам брата Эрика, он заработал благодаря удачным инвестициям в недвижимость. Но о каких-то финансовых трудностях, которые мог бы испытывать Стив перед ограблением, брат не знает.

КТО СТОИТ ЗА МАССОВЫМ РАССТРЕЛОМ

Запрещенная в России группировка «Исламское государство» уже взяла на себя ответственность за инцидент в Лас-Вегасе. Как сообщило информагенство боевиков «Амак», несколько месяцев назад Стивен Пэддок принял ислам и присягнул «халифу» ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

Эта версия отрабатывается, как одна из основных, однако спецслужбы, по всей видимости, относятся к ней скептически. Как рассказали в ФБР, пока никаких официальных данных о связях стрелка с какими-либо экстремистскими группировками не поступало.

Стивен Пэддок, устроивший массовый расстрел в Лас-Вегасе | Источник: AP 2017
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