Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе: «никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Число пострадавших в кровавой бойне перевалило за 500 человек, в США был объявлен пятидневный траур.
Число пострадавших в кровавой бойне перевалило за 500 человек, в США был объявлен пятидневный траур.
Звучит нелепо, но самый кровавый теракт в истории Соединенных Штатов — дело рук 64-летнего американского пенсионера по имени Стивен Пэддок. Сначала сообщалось, что его застрелили полицейские, однако чуть позже появилась информация о том, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Всего же на данный момент известно о 59 жертвах расстрела и более 500 пострадавших.
КАК ЭТО БЫЛО
Пэддок открыл прицельную стрельбу из автомата с 32-го этажа
К теракту пожилой мужчина готовился тщательно — в его номере правоохранители обнаружили 19 винтовок и сотни боеприпасов. Несколько орудий были с дорогими оптическими прицелами и на штативах. Известно, что в течение примерно 10 минут Стивен Пэддок успел выпустить по людям сотни пуль.
Полицейские, впрочем, нашли ответ на вопрос Эрика. Точнее нашли оружейный магазин, где отоваривался Пэддок, и по словам генерального менеджера, у «постоянного клиента» имелись все необходимые бумаги и не было проблем с законом.
Следствием также установлено, что в гостиничном номере вместе со стрелком была зарегистрирована 62-летняя женщина по имени Мэрил Дэнли. По некоторым данным они жили вместе 2 года, и она может быть соучастницей нападения. Пока неизвестно, нашли ее или нет.
ПЛОХАЯ ГЕНЕТИКА
По словам Эрика, их отец Бенджамин Патрик Пэддок был серийным грабителем банков. В списках ФБР он даже проходил, как один из десятка самых разыскиваемых преступников в США. Известность Пэддок старший получил после побега из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение. О нем вспоминают, как о психопате с суицидальными наклонностями.
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Эта версия отрабатывается, как одна из основных, однако спецслужбы, по всей видимости, относятся к ней скептически. Как рассказали в ФБР, пока никаких официальных данных о связях стрелка с