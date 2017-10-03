CNN: число жертв в результате стрельбы возросло до 59

Такие данные привел шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на пресс-конференции в понедельник, которую транслирует телекомпания CNN.

«Число пострадавших возросло и составляет 527 человек. Количество жертв теперь достигает 59 человек», — сказал он.