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01:33 (мск), источник: ТАСС

CNN: число жертв в результате стрельбы возросло до 59

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) возросло до 59 человек, число пострадавших — до 527 человек.

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Такие данные привел шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на пресс-конференции в понедельник, которую транслирует телекомпания CNN.

«Число пострадавших возросло и составляет 527 человек. Количество жертв теперь достигает 59 человек», — сказал он.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

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