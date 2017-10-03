AP: стрелок из Лас-Вегаса успешно прошел проверку перед покупкой оружия
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Преступник, расстрелявший вечером в воскресенье 59 человек в
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Преступник, расстрелявший вечером в воскресенье 59 человек в
По словам Майкла, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, 64-летний Стивен Пэддок несколько раз приезжал в его магазин, расположенный в штате Юта в 40 минутах езды от дома Пэддока в Неваде. В итоге мужчина купил пистолет, пройдя при этом необходимую проверку по федеральной базе данных.
«Ничего настораживающего (в покупателе) не было. Я понятия не имел, что он способен на это», — признался Майкл.
Ранее полиция сообщила, что Пэддок не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью, когда они узнали о совершенном преступлении.
Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в