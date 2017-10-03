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03:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке осудили мошенницу, которая орудовала на популярном авторынке

Во Владивостоке вынесен приговор по делу о мошенничестве, жертвами которого становились посетители авторынка «Зеленый угол», об этом «Deita. ru» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Как установлено в судебном заседании, фигурантка являлась одной из участниц организованной преступной группы, занимавшейся хищением денежных средств у иногородних граждан, прибывших на рынок «Зеленый угол» в г. Владивостоке для покупки автомобилей.

Преступная группа была создана местным жителем с целью получения незаконного дохода путем обмана иногородних граждан. В ее состав также вошли не менее 9 человек, в том числе фигурантка по настоящему делу.

Согласно разработанной преступной схеме, участники группы представлялись своим жертвам работниками администрации авторынка либо сотрудниками фирмы, занимающейся продажей автомобилей. Они предлагали приобрести автомобиль на выгодных условиях, демонстрируя подготовленный заранее каталог иномарок.

После этого потенциальному покупателю предлагалось приобрести карту, якобы дающую право на скидки и другие льготы при покупке автомашины. Убедившись в заинтересованности приезжего в этом, к данному процессу оперативно подключались все остальные члены преступной группы, выполняя роли других покупателей, тем самым создавая искусственный спрос на получение скидочной карты.

Вовлеченные в так называемые «стихийные лжеторги» потерпевшие всегда проигрывали, так как второй участник — один из членов группы, вносил большую сумму, чем добросовестный покупатель.

Завладев денежными средствами жертвы, «представители администрации авторынка» скрывались с места происшествия.

Действуя подобным образом, злоумышленникам удалось обмануть порядка 25 потерпевших, причинив ущерб на общую сумму свыше 11 млн рублей.

Деятельность преступной группы была пресечена в 2016 году.

С фигуранткой по настоящему делу было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело по ее обвинению рассмотрено в особом порядке.

Суд, признав подсудимую виновной в совершении указанных преступлений, назначил ей за содеянное (с учетом частичного добровольного возмещения ущерба, состояния здоровья и рассмотрения дела в особом порядке) 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении остальных 8 участников преступной группы, включая ее организатора, выделено в отдельное производство и находится на стадии предварительного расследования.

Виктор Бруевич.

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