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03:21 (мск), источник: ТАСС

В Новой Москве в результате ДТП пострадали пять человек

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП в Новой Москве, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

«В ночь на вторник в районе города Троицк на Калужском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей с последующим возгоранием», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате пострадали пять человек. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии.

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