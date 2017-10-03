В Новой Москве в результате ДТП пострадали пять человек

«В ночь на вторник в районе города Троицк на Калужском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей с последующим возгоранием», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате пострадали пять человек. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии.