В Новой Москве в результате ДТП пострадали пять человек
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП в Новой Москве, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП в Новой Москве, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.
«В ночь на вторник в районе города Троицк на Калужском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей с последующим возгоранием», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате пострадали пять человек. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии.