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04:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Без света остаются более ста жителей южных районов Хабаровского края

Энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение до конца дня.

Источник: AP 2017

На юге Хабаровского края без света остаются примерно 135 человек. Ремонтные бригады продолжают работать, сообщает портал «Губерния».

Напомним, в ночь с 1 на 2 октября из-за сильных порывов ветра в четырех районах региона произошли порывы линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ. Локальные отключения электроснабжения зафиксировали в Хабаровском, Бикинском, Вяземском районах, а также в районе имени Лазо.

«На текущий момент у нас остаются локальные отключения по четырем районам. Всего света нет примерно у 135 потребителей. Это единичные случаи, четыре бригады работают. В течение светового дня планируют закончить», — рассказала представитель пресс-службы филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Татьяна Михалицына.

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