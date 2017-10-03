Без света остаются более ста жителей южных районов Хабаровского края

Источник: AP 2017

На юге Хабаровского края без света остаются примерно 135 человек. Ремонтные бригады продолжают работать, сообщает портал «Губерния».

Напомним, в ночь с 1 на 2 октября из-за сильных порывов ветра в четырех районах региона произошли порывы линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ. Локальные отключения электроснабжения зафиксировали в Хабаровском, Бикинском, Вяземском районах, а также в районе имени Лазо.