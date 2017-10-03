Без света остаются более ста жителей южных районов Хабаровского края
Энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение до конца дня.
Энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение до конца дня.
На юге Хабаровского края без света остаются примерно 135 человек. Ремонтные бригады продолжают работать, сообщает портал «Губерния».
Напомним, в ночь с 1 на 2 октября
«На текущий момент у нас остаются локальные отключения по четырем районам. Всего света нет примерно у 135 потребителей. Это единичные случаи, четыре бригады работают. В течение светового дня планируют закончить», — рассказала представитель